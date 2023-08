Reprodução/Instagram O cantor compartilhou alguns registros de sua viagem para Ibiza

Sempre discreto com seu relacionamento, o DJ Pedro Sampaio alegrou seus fãs com registros ao lado de seu namorado, o modelo Henrique Meinke. Em turnê pela Europa, o casal curtiu o verão em Ibiza, na Espanha, acompanhados de outros amigos no último fim de semana.



Apesar da discrição, o compositor e o modelo mantém um relacionamento há quase um ano. No início de março, o namoro foi revelado pelo EXTRA, e logo depois o DJ assumiu publicamente ser bissexual.

Os primeiros registros de Pedro com Henrique foram publicadas pelo próprio cantor em maio deste ano, durante o aniversário de 70 anos de Lulu Santos.

Durante os shows realizados na Europa, o produtor musical contou com a companhia de seu namorado, e juntos parecem estar curtindo o verão europeu. "A diferença da primeira pra ultima foto, assim foi minha viagem pra Ibiza", escreveu na legenda.

Há cinco dias, Pedro já havia compartilhado outros registros da viagem. Em uma das fotos, Henrique aparece ao seu lado se divertindo em uma festa. Nos comentários, o namorado declarou: "Meu amor!".

*Texto de Júlia Wasko

