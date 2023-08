Reprodução/Divulgação Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbanck abrem agenda no Racho da Montanha













A agenda para diárias no Rancho da Montanha, de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank está aberta! Inclusive, o singelo ambiente localizado em Werneck, na Paraíba do Sul, região serrana do Rio de Janeiro, já está disponível para aluguel nas festas de fim de ano. O imóvel conta com 6 quartos, 6 banheiros, academia, sauna, piscina e, até mesmo, um lago particular. E o preço da estadia também é exuberante.





A diária para o Natal é de R$ 24.400,00 (estadia mínima de cinco noites) e, para o Réveillon, de R$ 29 mil (mínimo de dez noites). De acordo com O Globo, o refúgio de 260 mil m² de área total, conta com a cozinheira da família, Índia, um caseiro e uma governanta. A capacidade é para 14 pessoas.

E o Rancho da Montanha também conta com algumas regras, são elas: não levar animais de estimação, não é permitido fumar nos quartos e não é permitido a realização de eventos. Nas redes sociais, o casal tem publicado diversos registros no imóvel, com os filhos, inclusive, se divertindo no local.

Anunciado num site de uma produtora de viagens personalizadas, os hóspedes também podem desfrutar de sala de TV e lareira, piscina climatizada, sauna, sala de ginástica, quadra de tênis, horta orgânica, lagos, mirante, área gourmet com forno a lenha e mesa de ping pong.

* Texto de Lívia Carvalho

