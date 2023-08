Reprodução A jovem artista Gioli agora tem a sua carreira gerenciada pela GH Music e faz parte do time da Virgin Records Brasil













Entre convers e composições, como o single Papel de Trouxa lançado em maio deste ano, a partir de agora Giovanna, artisticamente conhecida como Gioli, terá sua carreira gerenciada pela GH Music, responsável por atistas de peso como Dilsinho, Mumuzinho e Menos é Mais. A artista de 16 anos acumula mais de 300 mil visualizações no videoclipe no YouTube e mais de 70 mil plays no Spotify.







"Eu tô feliz demais! Não tem coisa mais incrível do que ver os seus sonhos se

tornando realidade dando certo. Acredito que esse é mais um passo de muitos

outros que virão pela frente”, comemorou a conquista.





Conhecida nas redes por também dar dicas aos seus seguidores, a carioca de

Duque de Caxias, lançou em julho a faixa Carinha Nova (Jay Z), faixa produzida por Mãozinha, responsável por projetos de Anitta e Ludmilla. O clipe, dirigido por Pixinine, já reúne mais de 20 mil visualizações no YouTube.

“Minha vida é a música! Eu amo fazer isso e espero continuar nesse caminho por muito tempo. A sensação de trabalhar em um single e subir no palco é maravilhosa!”, afirma Giovanna, que venceu a timidez da juventude e vem reforçando o impacto da nova geração na música nacional.





* Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho