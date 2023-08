Reprodução/Globo A estreia da nova novela das sete foi um grande sucesso de audiência

Nesta segunda-feira (14), o primeiro folhetim de Gustavo Reiz, intitulado Fuzuê, estreou na Globo. O sucesso absoluto de audiência tornou a produção com a melhor estreia de uma novela das sete desde a representação de Haja Coração, em outubro de 2021.



Com isso, as últimas quatro tramas do horário ficaram para trás da nova produção. De acordo com dados do Katar Ibope, Fuzuê marcou 24,3 pontos na Grande São Paulo, durante sua exibição, entre as 19h29 e 20h30.

Assim, a trama conseguiu superar a antecessora, Vai na Fé, que tinha marcado 22,4 pontos em sua estreia, em janeiro deste ano. Já Cara e Coragem (22,9 em maio do ano passado), Quanto Mais Vida, Melhor! (21,6 em novembro de 2021) e da reapresentação especial de Pega Pega (23,6 em julho de 2021) ficam atrás de Fuzuê.

A previsão é que a novela dure 163 capítulos, permanecendo no ar entre agosto de 2023 e início de março de 2024. A trama conta a história de rivalidade entre duas meias-irmãs que disputam pela herança deixada pelo pai envolvendo um tesouro secreto.

*Texto de Júlia Wasko

