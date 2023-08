Reprodução A filha de Glória Maria desabafou sobre partida de sua mãe

Nesta terça-feira (15), a jornalista Gloria Maria faria aniversário e comemoraria 74 anos. Sua filha, Maria Matta, fez uma homenagem à mãe e lamentou a tragédia na família, e desabafou sobre a dificuldade de superar a dor. "Sua partida deixou um vazio em nossas vidas, mas sua memória será eterna", admitiu.



Em uma postagem no Instagram, a filha mais velha aparece ao lado da irmã, Laura, de 14 anos. "Todos os dias, eu e minha irmã lembramos com carinho os momentos especiais que compartilhamos. Sua partida deixou um vazio em nossas vidas, mas sua memória será eterna", escreveu.



"Para a mulher incrível que sempre será lembrada com amor e carinho. Hoje, no dia do seu aniversário, celebramos tudo o que você viveu e o legado que deixou. Você foi uma mãe maravilhosa, e seu amor continuará a nos guiar", ressaltou.



"Mesmo que você não esteja mais fisicamente ao nosso lado, seu amor e sua presença continuam vivos em nossos corações. Você foi uma mulher incrível, cheia de amor, sabedoria e bondade. Eu te amo para sempre", completou.



Além disso, Maria fez questão de relembrar a importância da mãe: "Futuras jornalistas que se inspiram na minha mãe, continuem assim porque vocês vão longe igual ela foi!".



Maria e Laura são as únicas herdeiras de Gloria Maria, que morreu no dia 2 de fevereiro. A jornalista deixou um apartamento avaliado em R$ 4 milhões no Leblon, no Rio de Janeiro.

Ainda que o testamento e a herança de Glória sejam um mistério, é estimado que as meninas tenham R$ 50 milhões de sua mãe. Enquanto viva, a repórter sempre manteve sua discrição e vida pessoal privada, nunca dando muitos índices de quais bens estariam no documento.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko