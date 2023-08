Reprodução/Kelly Queiroz O executivo promoveu uma reunião com todos os funcionários da CNN Brasil

Virgilio Abranches, vice-presidente de Jornalismo da CNN Brasil, reuniu todos os funcionários na redação do canal de notícias na tarde desta terça-feira (15). O motivo? Explicar o motivo das demissões, futuras mudanças editoriais e transferência para outra sede.



A conversa com os profissionais durou cerca de 25 minutos, mas revelou novos desdobramentos da empresa. Virgilio aproveitou o momento para explicar as demissões, efetivações e mudanças na grade.

As alterações na programação ainda não foram divulgadas, mas as modificações, com a saída ou e a entrada de funcionários, aconteceram para fortalecer o Jornalismo.

O foco da empresa agora é valorizar perfis de análise e apuração, e por isso optar por mudar o elenco e integrantes de diferentes programas.

A empresa possui um tripé de desafios, formado por editorial, audiência e financeiro, e com isso nas mudanças ainda acontecerão.

Acontece que Virgilio está no cargo em que deve se encarregar dessas decisões, então precisará focar no equilíbrio, conteúdo e mudança de sede.

Hoje, a CNN Brasil está localizada na Avenida Paulista, em São Paulo, mas há anos estudam estruturar uma mobilização para consolidarem outra sede.

Com isso, o esperado é que o financeiro fique ainda mais apertado. Ainda assim, a mudança da sede atual está no radar e tem possibilidade de acontecer. "A gente pode viver com menos", ressaltou Virgilio.

Que fique claro: Virgilio não é o responsável pela mudança de endereço da sede da CNN em São Paulo. Essa discussão existe há pelo menos um ano, e como medida de economizar recursos passou a ser considerada com mais afinco neste momento.

Em sua reunião com os funcionários, o VP de Jornalismo também fez questão de frisar que as demissões não se deram por erros ou falta de competência dos profissionais, e que por respeito a todos os que deixaram o canal, cada um ouviu em particular os motivos que geraram seus desligamentos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko