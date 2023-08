5 vezes que Larissa Manoela deu sinais de viver uma relação tóxica com os pais

Nos últimos meses, a atriz Larissa Manoela teve sua intimidade com sua família escancarada nas redes sociais, e os problemas familiares voltaram a ser alvo de rumores. Desde pequena, a artista sofreu com dificuldades envolvendo seus pais, Silvana e Gilberto, que passaram a controlar seus passos. Com o passar dos anos, Larissa mostrou-se mais incomodada com a relação tóxica e abusiva dos pais. Veja cinco momentos em que ela externalizou isso: