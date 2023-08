Reprodução A apresentadora retornou à emissora para comemorar aniversário

Após três anos afastada da Globo, a apresentadora Angélica já tem uma data para retornar a emissora, e dessa vez com um projeto autoral. A apresentadora compartilhou a novidade nas redes sociais: "Muitas histórias inéditas ainda podem ser compartilhadas, mesmo que os passos dessa jornada tenham sido acompanhados pelos holofotes da fama".



Nas redes sociais, a empresária anunciou que foi contratado novamente pela Globo e terá um novo programa. Intitulado "Angélica: 50 e tantos", a atração será exibida no Fantástico e contará com conteúdos no Globplay e GNT.

"Tem alguém acordado aí? Todo aniversário provoca um resgate de lembranças, e em 50 anos, muitas histórias inéditas ainda podem ser compartilhadas, mesmo que os passos dessa jornada tenham sido acompanhados pelos holofotes da fama", escreveu na legenda.

"Em novembro, temos um encontro marcado com ‘Angélica: 50 e tanto’ no Globoplay, GNT e no Fantástico", completou.

Em 2020, Angélica deixou a Globo, quando realizou seus últimos trabalhos como Cartas Para Eva e Simples Assim. Após o fim do contrato com a emissora, a apresentadora assinou com a plataforma HBO Max.

Acontece que sua permanência na plataforma de streaming não ocorreu como o esperado, e o programa foi cancelado. O programa Jornada Astral, que marcou sua estreia fora da Globo e foi lançado em dezembro de 2021, foi retirado do catálogo do site poucos meses depois.

Assim, Angélica encontrava-se fora das telas desde julho de 2022, mas agora retornará para a Globo com um conteúdo inédito.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko