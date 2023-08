Reprodução/Instagram - 17.03.2022 Sidney Sampaio está entre os cotados para entrar em A Fazenda 15





O ator Sidney Sampaio teve um surto na madrugada desta sexta-feira (4). Visivelmente transtornado, ele conseguiu entrar em um hotel, destruiu o quarto, tentou invadir outras suítes e se jogou da janela do banheiro. De acordo com as informações iniciais, ele caiu do quinto andar, foi levado às pressas para o hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro.







A reportagem do Balanço Geral RJ, da Record, mostrou que Sampaio deu entrada no hotel Novo Biarritz, localizado no bairro de Copacabana, por volta das 4h de hoje, e que promoveu um verdadeiro tumulto no local. Funcionários e moradores relataram que o ator estava muito transtornado e já havia sido rejeitado em outro hotel, justamente por estar completamente fora de si.



A barulheira dentro do hotel começou assim que Sidney entrou em seu quarto, no quinto andar. Ele quebrou a janela e se jogou, caindo no primeiro andar e destruindo a região do boiler, que promove o aquecimento do estabelecimento. As cenas mostradas pelo programa apontavam os estilhaços de vidro.

Segundo os funcionários, ele ainda saiu batendo nas portas de todos os andares até conseguir invadir um quarto no primeiro andar. E foi neste momento que ele se jogou da janela. Mas na queda, ainda tentou se agarrar à fiação do ar condicionado para se proteger, mas não teve jeito. Lá embaixo, uma equipe de bombeiros tentou amortizar sua queda, sem sucesso.

Embora tenha se jogado por duas vezes pela janela e levado às pressas para o hospital, a reportagem diz que Sidney Sampaio está bem, é tratado como "paciente verde" e não corre risco de morte.

🚨ASSISTA: Reportagem do Balanço Geral mostra destruição que Sidney Sampaio causou no hotel e momento em que ele se joga da janela. pic.twitter.com/KND0sEdJDr — CHOQUEI (@choquei) August 4, 2023