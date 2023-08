Reprodução/Instagram Sidney Sampaio sofreu uma queda de um quarto de hotel





A queda de Sidney Sampaio da janela de um hotel lhe rendeu duras sequelas: atualmente ele está fazendo uso de cadeira de rodas para se locomover em longas distâncias. Mas também está com botas ortopédicas e caminhando em trechos curtos com o auxílio de muletas. E a coluna te mostra a primeira imagem do ator em sua fase de recuperação agora.







Ele recebeu a equipe de reportagem do Domingo Espetacular, da Record, em sua casa neste sábado (12) para falar abertamente sobre os motivos que o fizeram se jogar da janela de um hotel no Rio de Janeiro na madrugada de uma sexta-feira, dia 4 de agosto.

Divulgação Sidney Sampaio recebeu a equipe do Domingo Espetacular





A entrevista será exibida amanhã (13) pela revista eletrônica comandada por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro. Sidney recebeu a equipe do programa fazendo uso de muletas, que o permitem se deslocar dentro de sua casa. As botas ortopédicas seguem fixas às suas pernas até que ele se recupere completamente. E a cadeira de rodas está sempre à disposição quando o corpo não aguenta, ou quando é necessário percorrer maiores distâncias.

Na segunda-feira (7), Sampaio usou suas redes sociais para enviar uma mensagem aos fãs, apenas tranquilizando sobre seu estado de saúde, mas sem dar mais detalhes sobre o caso.

"Oi, pessoal, que susto, hein! Que susto que a gente tomou. (Estou) passando aqui só pra agradecer a Deus e a todas as pessoas que estão envolvidas na minha recuperação. A todas as pessoas que estão mandando mensagens de incentivo, de energia positiva. Eu estou aqui, recolhido, me recuperando, com a minha família. Mas, já já, eu vou estar de volta e vou poder dar um beijo carinhoso, como forma de agradecimento a todas as pessoas que estão comigo nesse processo. Fiquem com Deus, até já!", disse ele em vídeo.

O ator teve um surto na madrugada do dia 4 de agosto em um hotel no Rio, e destruiu o local. Hospedado no quinto andar, ele sofreu duas quedas, mas a mais grave, ao que consta, foi quando se jogou da janela de um quarto no primeiro andar, e a queda provocou algumas fraturas em seu corpo.