Reprodução/Instagram Assinantes do OnlyFans se revoltam por não receber conteúdo íntimo de Rodrigo Godoy













Quem está pagando R$ 49 pelos conteúdos íntimos do ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, está realmente indignado. Isso porque desde junho, quando o personal trainer entrou no site adulto, os assinantes não têm encontrado qualquer nudes ou referência às publicações explícitas no perfil do moço -- como é a proposta da plataforma.





Em vez disso, os assistantes estão vendo fotos do influenciador fumando maconha, em treinos e imagens sem camisa. A postagem mais íntima que Rodrigo fez na plataforma foi um vídeo mostrando as pernas saradas. A indignação tem gerado numerosas reclamações dos usuários no perfil de Rodrigo, que está sendo acusado de enganar as pessoas que o pagaram para vê-lo nu.

"Mas cadê a foto da #$%? Tu induz a uma expectativa que não condiz com a realidade. Não se queime mais do que já estás", disse um assinante. "Que ridículo, enrolou mesmo a galera na cara dura", reclamou um segundo. "Lixo esses conteúdos", escreveu um terceiro. "A dica é: não assine e não se decepcionará", aconselhou outro.



Já um assinante foi mais assertivo e acusou Rodrigo de agir de má. "Agir de má fé para tirar dinheiro dos outros é desumano. Você tirou dinheiro das pessoas primeiro e depois de vários dias disse qual era seu intuito aqui. Tudo que vai volta. Coloca mais essa em sua conta", disse.

Em maio, o jornalista Leo Dias publicou que Godoy estava mantendo um caso extraconjugal com a ex-stylist de Preta. A profissional seria Ingrid Lima, que trabalhou com a artista até agosto do ano passado.

A cantora, que atualmente faz um tratamento contra um câncer no intestino, pôs um fim no casamento e confirmou a situação em um desabafo nas redes sociais.

* Texto de Lívia Carvalho



