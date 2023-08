Reprodução/Instagram Andressa Urach diz ter ficado com mais de mil homens





Desde que voltou ao mundo do entretenimento adulto, Andressa Urach está sem papas na língua. Dessa vez, a modelo revelou aos seguidores no Instagram neste sábado (12) que ficou com o jogador Neymar logo depois dela ter saído de A Fazenda 6, em 2013.







"Já peguei o Neymar logo que eu saí da Fazenda e o negócio foi bom. Faz tempo! Vão saber agora! Babado... Foi bom, mas eu não gravei, as câmeras do meu prédio gravaram. Quando eu morava em São Paulo. Mas faz tempo!", relembrou Andressa.

Na época, Andressa tinha 26 anos e tinha acabado de se tornar conhecida na mídia por ter ficado em segundo lugar no concurso Miss Bumbum. Aos 21 anos, Neymar se destacava no Campeonato Brasileiro como atacante do Santos e tinha acabado de ser negociado ao Barcelona.

Mudança de vida após saída da igreja

Fora da igreja evangélica e separada do último marido, Thiago Lopes, Andressa Urach voltou a se apresentar na boate de entretenimento adulto Gruta Azul. Ela, no entanto, também aproveitou a força de suas redes sociais para ter outras formas de ganhar dinheiro.

Atualmente, Andressa faz conteúdos sensuais no Privacy, uma plataforma de conteúdo adulto que é acessada mediante assinatura do usuário. Ela, inclusive, tornou a tarefa um ganha pão da família. O filho mais velho da modelo, Arthur, é resposável por gravar a mãe nas cenas picantes.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.