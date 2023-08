Reprodução Mariane e o irmão Cristiano





Ex-apresentadora infantil do SBT, Mariane perdeu o irmão no dia do seu casamento, que aconteceu nesta sexta-feira (11). A loira contou sobre a tragédia pessoal no Instagram: "Não sei nem como dizer o que está no meu coração", explicou.







"Meus queridos amigos, na verdade, não sei nem como dizer o que está no meu coração. Ontem, me casei. Estava celebrando a vida enquanto meu irmão Cristiano Dombrova se despedia dela", contou a comunicadora na postagem. Mariane também revelou que o velório e o enterro do irmão serão neste domingo (13).

A apresentadora não revelou a causa da morte do irmão, mas afirmou que ele lutava contra a doença do neurônio motor inferior. A patologia consiste quando o paciente tem lesões no neurônio motor, que causam os seguintes sintomas: fraqueza muscular, atrofia e hiporreflexia.

Ela também recebeu o apoio de amigos anônimos e famosos sobre a perda do irmão. "Minha amiga Mari… difícil ter palavras neste momento. Quero que se sinta abraçada, com muito amor e carinho. Força, muita força pra vocês", disse a jornalista Kallyna Sabino. "Sinto muito", completou o músico Junno Andrade, namorado de Xuxa.

*Texto de Daniele Amorim

