Fundo do poço: 7 participantes que tiveram depressão pós-BBB e Fazenda

Fani Pacheco

Em entrevista ao programa Superpop da Rede TV!, a ex-participante do Big Brother Brasil 13 Fani Pacheco assumiu que sofre de depressão e que teve seus remédios "confiscados" pela produção do BBB horas antes do início do reality show. Em resposta a uma seguidora dela na rede social, a sister disse que a produção do BBB, da Globo, não permitiu que ela levasse seus remédios para o tratamento de sua doença e isso fez com que a depressão, que há anos ela luta contra, reaparecesse: “Não estou inconformada porque não ganhei, estou triste porque jogaram seis anos de tratamento da minha doença no lixo e eu estou com depressão", escreveu em resposta a uma seguidora no Twitter.