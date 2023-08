Fanfic e telão na Times Square: 5 vezes que DocShoes passaram vergonha

Sem fronteiras

Não contentes em espalhar amor dos ex-participantes do BBB no Brasil, os DocShoes pagaram 40 doláres para exibir na Times Square um vídeo de 15 segundos com imagens de Cara de Sapato e Amanda Meirelles, dando a entender que se tratava de um casal. Apesar da boa intenção, a atitude dos fãs tornou-se novamente uma piada.