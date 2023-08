Reprodução Jaqueline Santos comenta sobre proposta de retornar ao SBT

Após tentar a sorte como competidora em A Grande Conquista, reality show de confinamento da Record, a comediante Jaqueline Santos está de volta ao banco do humorístico A Praça É Nossa, do SBT, com uma das protagonistas em um novo quadro. "Em breve vou ter um quadro que criei!", disse à coluna.







Recentemente, o público viu Jaqueline construir um breve histórico no reality da Record como membro da Vila -- sendo eliminada em menos de 1 semana ao falhar na prova da primeira rodada para uma vaga fixa no programa. Mas mesmo com a mudança de emissora e uma eliminação tão repentina, a princípio, a moça havia somente seguido com a ideia porque deixou as portas do SBT abertas quando decidiu tentar a sorte de ganhar R$ 1 milhão na Record.

Inclusive, a comediante foi encorajada pelo próprio diretor do programa, Marcelo de Nóbrega, filho de Carlos Alberto de Nóbrega, de quem é muito amiga e que a incentivou dizendo:

"Eu tinha 1 mês e meio na Praça e eu fui para o reality. Então, eu conversei com o Marcelo antes de ir e ele falou: 'Vai lá, ganha R$ 1 milhão!'. Não aconteceu isso, mas ele falou que eu poderia voltar quando eu quisesse que eles confiavam muito no meu trabalho, no meu potencial, então estou voltando", contou em entrevista exclusiva à coluna.





Jaqueline, que acumula milhões de seguidores em suas redes sociais com vídeos que divertem seu público, está prestes a estrear um quadro no programa como uma das personagens principais. Mas enquanto a novidade não sai do forno, a moça compõe o elenco de humor da Praça. A atriz irá participar de outros quadros e irá interpretar diferentes personagens.

"No momento eu estou com as participações nos quadros, mas como atriz, como humorista, com textos bons. Estou muito feliz de estar voltando", comemora.





* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho