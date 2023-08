Reprodução Ratinho revelou desejo inusitado de tocar no pênis de um religioso em entrevista ao podcast Ticaracatica

Sem papas na língua, Ratinho surpreendeu os humoristas Marvio Lucio, o Carioca, e Marcos Chiesa, o Bola, ao disparar elogios um tanto quanto íntimos a religiosos no podcast Ticaracatica na última quarta-feira (9).



No bate-papo, o veterano confessou que acha o Padre Juarez de Castro bonito e prolongou uma revelação inusitada ao acrescentar, inclusive, que sente "vontade de pegar" nas partes íntimas de Padre Alessandro Campos, que tem um programa em sua emissora de rádio. "Ele fica com uma 'mala', parece que vai viajar", soltou.





O assunto em questão iniciou espontaneamente quando Ratinho disse que recebeu um livro de presente de um padre e afirmou ser uma pessoa "de Jesus". O que o levou a comentar sobre a beleza dos padres atualmente: "Sabe um padre bonito? Padre bonito é o padre Juarez", disparou. "Ele é bonito, ele é jeitoso", disse.

Já Carioca mencionou que considera o padre Fábio de Melo bonito. "Ele tem um pacote, ele usa umas calças apertadas de tudo... Volumão, hein?", provocou o ex-Pânico na TV.

Gancho necessário para que o Ratinho pensasse no padre Alessandro Campos. Sendo assim soltou, sem mais nem menos. "Tem um tal de padre Alexandre [que, na verdade, é Alessandro] que usa umas calças brancas. Ele usa calças brancas, fica com a 'mala' que parece que ele vai viajar. Ele faz programa na minha rádio. É sempre um chapeuzão branco e a batata", citou. "Dá vontade de pegar!", admitiu.

Não o bastante, o comunicador ainda revelou que acha o padre Fábio de Melo arrogante. "Eu acho o Fábio de Melo meio metidinho. Você não acha?", perguntou. "Eu não o conheço pessoalmente. Eu só acho ele uma delícia", acrescentou Carioca.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho