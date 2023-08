Reprodução O ator revelou as informações em seu Instagram

Após assistir ao documentário de Xuxa Meneghel, no Globoplay, Carlinhos Maia gostou de ver a postura de Marlene Mattos e a maneira como ela rebateu a rainha dos baixinhos. Resultado: ele a convidou para comandar a próxima edição do Casa da Barra, reality show que realiza com outros influenciadores. "Já mandei mensagem", contou.

O influenciador contou nos Stories do Instagram mais detalhes sobre sua relação com a diretora. "Já mandei mensagem pra Marlene Mattos, que era da Xuxa, pra ela organizar a Casa, porque eu sozinho não consigo não", disse.

"Marlene Mattos, gente, eu tava na casa dos Poncios gravando uma vez, aí ela foi lá, né. Oxe, adorei a Marlene. Aí na época ela queria fazer um projeto comigo, aí não rolou porque eu fiquei com medo. Mas eu assistindo as entrevistas agora tô adorando a Marlene", explicou.

Ainda nos vídeos, Carlinhos contou mais detalhes de como foi a produção da Casa da Barra e quais mudanças acontecerão com a diretora no comando.

Por fim, o influenciador pediu ideia de cantores e famosos para integrarem o reality show: "Vão me dando ideia aí, quero vocês cada vez mais dentro disso. É de vocês".

