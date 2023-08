Jogada na fogueira por Xuxa, Marlene Mattos é disputada por famosos

Após Xuxa Meneghel jogar Marlene Mattos e ao relatar os abusos que sofreu em quase duas décadas de parceria, o tiro parece ter saído pela culatra. A diretora, uma das mais temidas da TV nos anos 1990, voltou com tudo e tem recebido inúmeras propostas de trabalhos com famosos, que passaram a admirá-la ainda mais após sua participação no documentário do Globoplay.