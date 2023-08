Reprodução/SBT O apresentador se envolveu em uma confusão no trânsito

Em 2021, Dudu Camargo se envolveu em um acidente de trânsito, quando bateu sua Mercedes em um táxi. Complicando ainda mais sua situação, o ex-apresentador do Primeiro Impacto, do SBT, fugiu do local da batida e se recusou a pagar os danos do veículo atingido.



De acordo com a acusação, no dia 1º de dezembro de 2021, Dudu Camargo colidiu com um táxi quando tentou realizar uma conversão proibida com sua Mercedes-Benz. Ao perceber a dimensão do ocorrido, tentou fugir e logo foi interceptado por policiais.

Segundo o processo, obtido pelo UOL, Dudu teria se recusado a prestar depoimento, mas se comprometeu a arcar com as despesas do táxi para a reparação do automóvel. No dia seguinte, entrou em contato com o taxista para reafirmar que iria resolver todos os prejuízos dos dois.

Entretanto, o apresentador nunca mais entrou em contato com o taxista e a dona do veículo. Assim, os dois descobriram pela placa do carro que Dudu era uma pessoa pública, e tentaram contato até mesmo com sua assessoria de imprensa.

Este é o segundo processo movido pela dupla contra o ex-funcionário de Silvio Santos. Os mesmos já haviam recorrido à Justiça contra Dudu, mas a ação foi extinta sem resolução do mérito pela ausência de documentos dos autores. Não satisfeitos, voltaram atrás e estão em busca de seus direitos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko