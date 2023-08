Reprodução/Uol Milton Neves rejeita oferta milionária por sua casa













Milton Neves confessou que não se desvencilha de sua mansão mesmo diante de uma proposta milionária pelo imóvel. Isso porque o apresentador da Band revela um motivo um tanto quanto íntimo para a sua decisão. "Tive uma proposta absurda de um jogador que passou pelo São Paulo: '70 conto'. Não vendo e não saio daqui. Porque a Elenice está por aí", disse ele, em entrevista ao UOL.





O jornalista mora em uma mansão em Alphaville, na Grande São Paulo. A mulher, que o comunicador diz respeito é Lenice Chame Magnoni Neves, sua esposa, que morreu em 2020, vítima de um câncer no pâncreas. Foram 53 anos, três filhos (Rafael, Fábio e Netto) e duas netas (Giulia e Maria Beatriz). Milton diz que a ex-companheira foi a única "namorada, noiva e esposa" que ele teve.

"Eu falo Nice, Elenice e Lenice Chame Magnoni Neves umas 80, 90 vezes por dia. Fico conversando com ela", explica.

Na entrevista que será exibida hoje, às 12h, o apresentador revela como enfrenta a depressão pela perda da companheira, fala de arrependimentos que teve em sua relação e diz que seus filhos querem que ele deixe a casa em que mora, para não ficar sozinho.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho