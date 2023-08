Reprodução/Instagram Gyselle Soares relata ter sofrido violência doméstica do ex-noivo, o arquiteto francês Romain PV





































Ex-BBB Gyselle Soares decidiu abrir o coração e surpreendeu os internautas ao revelar um passado traumático com o ex-noivo, o arquiteto frânces Romain PV. A moça apareceu nessa quinta-feira (10) no Instagram para encorajar mulheres que são vítimas de relacionamentos abusivos, e que às vezes não têm coragem, por vergonha, de procurar ajuda.





“Meu noivo saía muito com os amigos dele, quando ele voltava, voltava muito tarde ou só no outro dia e ele não me dava satisfações, desligava o telefone, então sofri muito com isso”, lembrou a finalista de A Grande Conquista.

Os dois tiveram um relacionamento em 2019 e até chegaram a morar juntos em Paris. Com quase três meses organizando o casamento, a ex-BBB disse que voltou para o Brasil fugida de Romain, por ter sofrido agressão.

"Um acidente gravíssimo que ele fez comigo. Ele chegou muito alterado, porque tinha passado duas noites fora. E me jogou em uma mesa de vidro e me machucou. Eu levei 12 pontos, tá aqui minha ferida. Eu caí em cima dessa mesa", disse.

A marca que ficou no corpo de Gyselle se localiza no antebraço direito. "Essa cicatriz era bem maior, fiz outra cirurgia para diminuir", contou. Ela finaliza expondo que outros problemas acabaram se agravando. "Tive muitos problemas psicológicos depois disso, engordei dez quilos, fiquei um ano sem conseguir dormir, tinha medos, autoestima muito baixa. Hoje sou uma mulher renovada. Eu pedi ajuda psicologica".

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho