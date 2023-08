Reprodução/Globo/João Miguel Júnior O apresentador brincou com a história envolvendo Amanda e Cara de Sapato

O apresentador João Vicente, amigo de Cara de Sapato, respondeu uma pergunta de um seguidor no Instagram, questionando se ele ficaria com Amanda Meirelles, e deu o que falar. Como resposta, o ator brincou com a história dos ex-BBBs e deu a entender que os dois estão juntos.



Nos Stories, ele usou um emoji de um sapato sobrepondo seu próprio rosto e disparou: "A Amanda é linda, gente boa. Eu conheci ela, mas jamais ficaria com ela, mas não vou falar o motivo porque não gosto de ficar estimulando fofoca".

"Acho muito feio ficar falando coisas que não se pode dizer. Jamais ficaria com ela, por motivos que não vou dizer. É chato ficar se metendo na vida dos outros. Sou um cara que não guardo segredo. Longe de mim ficar de fofoquinha ou tentando parecer que é uma coisa, ou dando dica, eu não faço esse tipo de coisa", completou.

Com a brincadeira, João Vicente foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter, e colocou as esperanças dos DocShoes lá no topo. "Tão fazendo a gente de chacota né, mas beleza, vida que segue. Ninguém tá se matando porque eles não estão juntos", comentou um dos fãs.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko