Reprodução/Instagram Padre Patrick Fernandes revela quanto recebe de salário na Diocese de Marabá, estado do Pará













Padre Patrick Fernandes, famoso por compartilhar mensagens inspiradoras para seus seguidores na internet, viralizou recentemente ao contar uma curiosidade um tanto quanto reveladora: qual é o seu salário na Igreja Católica. A resposta veio ao ser questionado pela apresentadora Daniela Albuquerque, do programa Sensacional, da RedeTV!.





A entrevista foi realizada em fevereiro deste ano, mas somente agora viralizou nas redes sociais. A comunicadora perguntou se padres recebem salário pelo trabalho que prestam e a resposta foi afirmativa: "A gente chama de côngrua, porque não existe termo trabalhista entre padre e igreja".

E o sacerdote ainda revelou quanto recebe. "Cada Diocese define o valor, eu sou da Diocese de Marabá, Estado do Pará e recebo dois salários mínimos", explicou.

A apresentadora, então, quis saber se era possível ter uma vida de qualidade com o valor: "Dá para viver sim, padre não tem nenhum pinto para dar água", divertiu-se.

Patrick ainda disse que o salário permite que ele faça tudo o que deseja, porque não paga aluguel, já que vive na casa da igreja. Por isso, ele usa o salário para pagar suas viagens durante as férias.





* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho