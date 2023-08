Reprodução A influenciadora apontou a cantora povo pivô da separação

Nesta quinta-feira (10), a influenciadora Quele Souza botou a boca no trombone e acusou Pabllo Vittar de ser o motivo do término de seu relacionamento com o cantor de pagode Danrlei Orrico. Ele teria colocado um ponto final no namoro para viver um romance com a drag queen. "Chorei três meses sem parar, por causa do que esse homem fez comigo", desabafou.



Nas redes sociais, Quele comentou sobre o caso e se mostrou chateada com a situação: "Ainda me culpou de dar fama de gay a ele. Não tenho nada contra, eu já sabia [da Pabllo], mas ele queria que eu aceitasse isso. Era a maior falta de respeito eles dois. Ele namorando comigo, ainda o ajudei. Vai ser boa pra homem! Ele ainda teve a cara de pau de me dizer que precisava da Pabllo para crescer nacionalmente".

A influenciadora explicou que o cantor falou que precisava convencer Pabllo Vittar de que estava apaixonado, para assim conseguir apoio na carreira artística. "Ele [Danrlei] disse que eu não somava em nada na vida dele, porque não era famosa. Até as panelas da casa dele fui eu que dei. Fui ajudar macho e tomei na cara. Ainda me senti culpada, pedi perdão pra ele voltar, mas ele negou, dizendo que estava apaixonado [pela Pabllo]", explicou.

"Só eu sei o que passei, até socorro ele me negou, eu [fiquei] passando mal no dia do término. Eu morrendo e ele tomando cachaça", finalizou.

Vale lembrar que a cantora e o pagodeiro fizeram uma parceria musical recentemente. O álbum Noitada foi lançado em junho e contou com a parceria de Pabllo Vittar, o que levantou ainda mais suspeitas de que a história seja verídica.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko