Reprodução/SBT/Beatriz Nadler O apresentador estará no SBT como Bozo na próxima semana

O apresentador Luís Ricardo Monteiro, conhecido por dar a vida ao Bozo por sete anos durante a década de 1980, estará no especial de 42 anos do SBT, que está sendo gravado nesta quinta-feira (10). Ele assumiu a figura do palhaço entre 1982 e 1989, quando Wanderley Tribeck abandonou o personagem, e desde então se afastou da figura que o consagrou na TV.



Ou seja, fazia 34 anos que o apresentador estava distante da figura do palhaço. E hoje, ele já está nos estúdios do SBT devidamente caracterizado, ao lado de Patrícia Abravanel, para a edição comemorativa que irá ao ar em 20 de agosto, um dia após a data oficial do aniversário de 42 anos da emissora.

Além do Bozo, a edição especial do Programa Silvio Santos contará com o humorista Sérgio Mallandro, que fez sucesso na emissora, e atores que integraram os elencos dos remakes de Carrossel e Chiquititas, dois fenômenos do catálogo do SBT.

Retomando as origens

Luís trabalhava no circo de sua família quando foi encontrado por Valentino Guzzo, mais conhecido como Vovó Mafalda, que o convidou para realizar mágicas e equilíbrios no Bozo.

Assim, seu sucesso foi absoluto logo de cara. O dublador agravou o público e permaneceu como palhaço por quase oito anos, encerrando sua carreira como Bozo em 1989.

Ainda que trabalhe como apresentador reserva da emissora, estando à frente dos sorteios da Tele Sena e demais programas de auditório quando Silvio Santos estava ausente, o cantor não vivia o Bozo na emissora há 34 anos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko