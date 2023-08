Reprodução MC Katia está internada no CTI no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro













A funkeira MC Katia, de 47 anos, segue enfrentando problemas de saúde. A veterana está internada no CTI do Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro, e precisou amputar outra parte da perna, além do pé que já havia amputado, em uma nova cirurgia nessa terça-feira (8).







"Katia passou por uma nova cirurgia, fez mais uma amputação pois o sangue não estava indo para o pé, e foi necessário amputar acima do joelho. A cirurgia foi bem, deu tudo certo. Ela segue se recuperando. Agradeço a todos pelo carinho", informou o marido da cantora, o produtor e DJ Ld.

Em junho, MC Katia fez uma série de vídeos contando que não estava conseguindo andar e que há um ano havia descoberto que tinha um mioma e que precisaria tirá-lo para seus rins voltarem a funcionar e ela, então, poder usar os pés.

Diante disso, a artista pediu ajuda financeira na internet: "Tenho que tomar o anticoagulante, que não é barato. Isso tudo que está acontecendo comigo, fez com que eu parasse dentro de casa. Estou de repouso, o meu trabalho é o funk, eu não tenho outro recurso", disse na ocasião.



Já no início de julho a MC deu entrada no hospital para retirar o mioma de 5 cm do útero. "Sigo me recuperando da cirurgia do mioma, mas ainda tenho uma luta, pois ainda estou com problemas de circulação na perna. Infelizmente, vou perder metade do pé, que está necrosado", disse ela, que foi diagnosticada também com trombose.

"Estou conformada, pois não tem outro jeito. Os médicos estão fazendo de tudo, mas a minha vida vale mais. Se tem que ser assim... Meus dedos estão todos pretos. Infelizmente, o mioma e o cigarro fizeram isso comigo", disse.

* Texto de Lívia Carvalho

