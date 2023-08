Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e Gkay são adeptas de procedimentos no bumbum





O biotipo das mulheres brasileiras sempre foi referência mundial e serviu de inspiração para o mercado de estética. Pelo bem ou pelo mal, o "bumbum brasileiro" se tornou objeto de desejo de boa parte das pessoas que buscam procedimentos para aperfeiçoar esta região do corpo. Famosas como Bruna Marquezine e GKay têm experimentado novos protocolos para melhorar o aspecto e rejuvenescer a região. Mas a experiência do upgrade requer investimento e pode custar até R$ 100 mil.







"É uma região que mexe muito com a autoestima da mulher, mas que também tem feito muitos homens buscarem melhorias. E na hora que eles veem o resultado, o valor do procedimento se torna um mero detalhe, porque a satisfação sobressai", explicou a dermatologista Talita Pompermaier à coluna.

A médica, que inaugurou recentemente o Instituto Pompermaier em São Paulo, é a criadora do protocolo "bumbum brasileiro", que consiste em aplicações de ácido hialurônico na região. O produto dá a formatação desejada pela paciente, melhora o aspecto estético e também fortalece a rigidez.



Talita ainda frisa que os pacientes não são submetidos à internação e tampouco precisam ficar em repouso após o procedimento. Durante a execução, é aplicada apenas uma anestesia local para evitar eventuais desconfortos durante a injeção do ácido hialurônico, mas garante que o método é indolor, já que é minimamente invasivo.

O valor é algo que chama a atenção, mas não é tabelado. A gestora do Instituto Pompermaier explica que o custo está atrelado ao desejo do paciente. Por exemplo: se o desejo é aumentar consideravelmente o volume do bumbum, o custo se eleva e pode até ultrapassar a quantia de R$ 100 mil. Mas se o objetivo é fazer pequenos ajustes e corrigir leves imperfeições, o custo será bem menor.

Talita Pompermaier explicou para a coluna que o procedimento tem uma durabilidade considerada longa. Normalmente, quando se fala de harmonização na região facial, o procedimento costuma permanecer no rosto entre 6 meses e 1 ano. Já na região glútea, a tecnologia aplicada por ela faz com que o resultado tenha uma vida de até 2 anos.

Reprodução/Instagram Talita Pompermaier realiza procedimentos na região glútea de seus pacientes





Mania nacional

A popularização da harmonização de glúteos surgiu com o boom de famosas que se renderam ao procedimento. Bruna Marquezine foi uma das pioneiras no assunto, e além de optar por um formato mais "empinado", também buscou auxílio na redução de celulites. GKay, Gretchen, Juju Ferrari, Tati Minerato e a ex-BBB Laís Caldas também estão no pacote.

Mas as mulheres não são as únicas. Recentemente, o cantor sertanejo Fernando Zor compartilhou com seus seguidores uma "nude" e desabafou, dizendo que estava cansado de ser "desbundado". "É como se fosse um fermento. Não dói nada, é uma agulha bem pequena", explicou ele na ocasião.

"Hoje, nós temos procedimentos para rejuvenescimento de diversas áreas do corpo. É muito ampla as queixas dos nossos pacientes. Então, quando ele tem queixas que vão da cabeça até o dedinho do pé, acaba acumulando algumas indicações de protocolos. E a gente faz um tratamento completo", explicou Talita.