Carolina Ferraz, apresentadora do Domingo Espetacular, da Record, revelou que se sentiu perdida após encerrar seu contrato com a Globo. Ela, que trabalhou em novelas como O Astro (2011), Avenida Brasil (2012) e, mais recentemente, em Haja Coração (2016), se questionou sobre o que faria de sua vida profissional quando enfrentou o período da pandemia e uma crise no relacionamento.







"Quando eu saí da Globo, entendi rapidamente. Primeiro eu me perguntei o que eu iria fazer, para onde eu iria. 'Já que deu esse corte, deixa eu refletir sobre tudo'. Foi um período muito intenso, porque logo depois veio a pandemia, eu me separei... Fui resolver tudo, foi muito difícil", contou em entrevista ao Vênus Podcast.

"O mundo mudou, e eu precisava entender e me relacionar com isso. Ver como funcionava o Instagram, me digitalizar, me comunicar e trabalhar com pessoas mais jovens. Fui me interessando pelo universo que estava ao meu entorno. Eu consegui fazer isso de um jeito sem perder minha identidade e minha dignidade", disse ela, que foi contratada pela Record três anos depois de deixar a líder de audiência.

Após ganhar fama com a carreira artística, Carolina ainda diz que não quer voltar a atuar. "Eu realmente não desejo mais fazer novelas. Na época em que participei do gênero, a teledramaturgia possuía um caráter distinto, e o próprio meio de comunicação era diferente. O conceito de fama era abordado de forma única... Trabalhei em uma época em que sua notoriedade estava vinculada às suas realizações artísticas", afirmou.

"Hoje, tudo se tornou muito mais complexo. Ao acessar o TikTok, é possível se deparar com indivíduos que acumulam 9 milhões de seguidores. É provável que nem eu, nem você os conheçamos… E, da mesma forma, talvez eles também não estejam familiarizados conosco, e isso é totalmente aceitável", concluiu.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho