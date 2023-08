Reprodução O lutador negou novamente que eles estão se relacionando

Nesta quinta-feira (10), Cara de Sapato se manifestou sobre os rumores de que mantinha um relacionamento com Amanda Meirelles às escondidas. Como dito pelo lutador com exclusividade à coluna há um mês, os dois ex-participantes do BBB 23 não passam de amigos e que as especulações dos fãs sempre foram uma "fanfic". "Nunca existiu namoro e nem essa coisa de 'acordo'", disparou.



O lutador logo demonstrou sua indignação com as notícias de um relacionamento com Amanda revisitado novamente. "Hoje acordei com uma fake news que me deixou muito chateado. Eu vim para o Brasil fazer uma cirurgia que mexeu demais comigo e que inclusive vai ser amanhã (11). Ter que lidar com isso logo cedo é muito cansativo. Estão tentando criar narrativas sobre mim, sobre minha conduta como homem que simplesmente não existem. Eu e Amandinha construímos uma relação de amizade incrível dentro do programa que aqui fora só se fortaleceu", afirmou.

"Mas nunca existiu namoro e nem essa coisa de 'acordo'. Diversas vezes, tanto eu quanto ela já falamos sobre isso. E o que não precisa ser combinado nem acordado é que continuaremos amigos e sempre apoiando um ao outro no que for preciso. É incrível como conseguem distorcer uma coisa tão genuína em algo tão sujo. Vou tomar as devidas providências", completou.

Em julho deste ano, Cara de Sapato conversou com a coluna e revelou mais detalhes de situação com os fãs, que insistem que há algo amoroso entre ele e Amanda .

"A gente tem uma história maravilhosa de amizade. Ela é muito minha amiga e não passa disso. Ela foi muito especial e continua sendo. Uma pessoa maravilhosa, que vem construindo um enredo lindo. No BBB ela foi muito merecedora de tudo isso. Ganhou três carros, várias provas, prêmios pra caramba. E é essa pessoa sensacional que vocês acompanharam", disse na ocasião.

Em relação à pressão dos fãs para assumirem o suposto relacionamento, o lutador novamente reforçou serem apenas amigos. "Os fãs têm um carinho muito grande pela gente. Tem essa cobrança [de ficarmos juntos], mas acho que eles respeitam a individualidade de cada um. Todo mundo ficou nessa coisa, fazendo essa fanfic, mas acho que eles terminaram criando um carinho especial individualmente por mim e pela Amanda, engrandecendo as nossas qualidades e o que a gente representou para eles ali dentro", reforçou.

