Reprodução/Instagram A responsável pelo comando do Encontro foi surpreendida com segredo revelado

Nesta quinta-feira (10), Patrícia Poeta foi surpreendida com um vídeo seu dançando uma coreografia de Xuxa quando ainda era criança. Sua colega de trabalho, Tati Machado, expôs o vídeo ao vivo no Encontro, e deixou a "chefe" boquiaberta. Como resposta, a apresentadora revelou detalhes do passado de Tati: "Você vem toda danadinha me mostrando uma imagem que você conseguiu de família, mas eu tenho uma para você".



"Tive acesso a algumas imagens suas, inéditas na TV, que mostram você ainda criança na escola dançando música da Xuxa. Patrícia não faz ideia disso!", revelou Tati.

Nas imagens, Patrícia está com um maiô branco e um laço azul-claro, dançando a música Doce Mel, lançada por Xuxa Meneghel em 1986. "Eu já era tímida, olhava para baixo. A coreografia era a gente mesmo que criava", explicou.

"Gente, que bonitinha, mas já dançava igualzinho dança aqui com a gente. A minirreboladinha, olha esse 'pezinho'! A mesma carinha, o mesmo cabelo", comentou Tati

Após ver o vídeo dançando ao som e Xuxa, Patrícia logo deu o troco em Tati e colocou ao vivo uma imagem dela com a rainha dos baixinhos. "Boas lembranças. A gente gostava tanto da Xuxa que saía criando coreografias, não tinha professor, não tinha nada. Vencia a timidez e saía dançando", relembrou.

"Eu fui baixinha da Xuxa, sim, assim como milhões de brasileiros. Foi uma emoção encontrá-la (...) Você vem toda danadinha me mostrando uma imagem que você conseguiu de família, mas eu tenho uma para você", disparou.

Tati ficou surpresa com a imagem, e explicou seu amor pela apresentadora: "Hoje eu sou Tati Machado, mas eu sou Tatiana Lemos também. Participei em 1999. Eu fazia uma peça de teatro chamada Os Saltimbancos, e o espetáculo de teatro foi lá e ela fez questão [de falar com a gente]. Eu lembro, de verdade, da mão dela. Aquela mulher grande e eu pequenininha. Aí eu ‘Tatiana Lemossssss’. Fazendo o X da Xuxa".

Por fim, Patrícia confessou que tem uma lembra certinho como era ser fã de Xuxa. "A gente era tão fã da Xuxa, somos ainda, mas ela marcou tanto nossa vida, infância e adolescência que a gente lembra até o endereço para mandar carta. Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico no Rio de Janeiro", revelou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko