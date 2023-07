Reprodução/Instagram Cara de Sapato afirmou que não tem nada além de amizade com Amanda





Cara de Sapato estava todo soltinho e disponível na Vidcon, evento realizado pela Paramount+, no último sábado (8), em São Paulo. E a coluna, que estava no local cobrindo os painéis da primeira edição, aproveitou para esclarecer de uma vez por todas qual o status do relacionamento com Amanda Meirelles, a campeã do BBB 23. E a resposta vai fazer os iludidos ficarem ainda mais desesperados.







"A gente tem uma história maravilhosa de amizade. Ela é muito minha amiga e não passa disso. Ela foi muito especial e continua sendo. Uma pessoa maravilhosa, que vem construindo um enredo lindo. No BBB ela foi muito merecedora de tudo isso. Ganhou três carros, várias provas, prêmios pra caramba. E é essa pessoa sensacional que vocês acompanharam", afirmou.

Embora o lutador faça questão de afirmar que não há uma situação de relacionamento amoroso com a médica, ele deu risada ao falar sobre a pressão dos fãs do casal (que nunca existiu) em vê-los juntos de uma maneira romântica.



"Os fãs têm um carinho muito grande pela gente. Tem essa cobrança [de ficarmos juntos], mas acho que eles respeitam a individualidade de cada um. Todo mundo ficou nessa coisa, fazendo essa fanfic, mas acho que eles terminaram criando um carinho especial individualmente por mim e pela Amanda, engrandecendo as nossas qualidades e o que a gente representou para eles ali dentro", analisou.

"Eu não ganhei o BBB 23, mas um dos prêmios que ganhei lá dentro foi a amizade de muitas pessoas especiais que eu trouxe aqui pra fora. A Amanda é uma delas", concluiu.

Vida na luta

As viagens para os Estados Unidos ficaram ainda mais constantes nos últimos tempos, pois Sapato quer retomar de vez a carreira como lutador, mas a lesão que sofreu no joelho, em 2021, ainda o impede de entrar no octógono. Enquanto isso, ele segue com a rotina de treinos para fortalecimento e aguarda seus empresários definirem a data de sua próxima luta.

"Eu estou treinando, mas ainda não tem nada fechado. Estou em negociação de lutas, mas acredito que em novembro deva sair alguma coisa. Estou doido pra lutar, faz tempo que não luto, desde 2021 eu tô afastado por conta de uma lesão no joelho", explicou.