O jornalista relembrou como sua saúde mental ficou após o reality show

O repórter Bruno Tálamo contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, como foi enfrentar a depressão após de reality show A Fazenda 14 e ser o primeiro eliminado do reality show. "E eu não saí cancelado. Imagina as pessoas que saem canceladas? Uma Lumena, uma Karol Conká da vida. Imagina o psicológico dessas pessoas", disparou.

O jornalista relatou que não se sentia vontade de sair de casa após ser o primeiro eliminado do reality show. "Evitei festas. Até a Débora [Albuquerque], de A Fazenda, pessoa boníssima, ela e o Fofinho [Bruno Salomão, marido], já me chamaram para 15 churrascos e eu nunca fui com o pessoal de A Fazenda. Por vergonha de aparecer em eventos que as pessoas me rotulam como primeiro eliminado", explicou.

"Aí eu fui engordando. Tudo isso aconteceu. Não queria sair de sair de casa. 'Pô mas foi o primeiro e pegou um cachê maravilhoso'. Peguei, mas a questão não é financeira. A questão é justamente não corresponder à expectativa que eu coloquei para mim mesmo", completou.





Assim, Bruno percebeu que acabou sendo esquecido pelos telespectadores e esse era seu maior medo. "Meu engajamento caindo. Ah, eu ligo pra rede social? Não é isso, mas você vê que seu público está se esquecendo de você, porque você tá sumindo da mídia. Normal, Quem não aparece não é lembrado", revelou.

Com isso, o ex-repórter do A Tarde é Sua foi direto para o buraco. "Fui engordando, fui comendo, deixei de treinar e até fez uma falha enorme no meu cabelo. Tudo isso foi acontecendo".

Por sorte, logo Bruno recebeu uma ligação com a oportunidade de participar de A Grande Conquista, e ter uma segunda chance para se destacar no novo reality show da Record.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko