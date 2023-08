Reprodução Renato Vianna posou nu nos anos 2000













Notado como um dos "Fortões" ao lado de Theo Becker no Planeta Xuxa dos anos 2000, Renato Vianna arrancava suspiros do público pela beleza e pelo porte físico. Hoje, aos 43 anos, o ex-assistente de palco da loira não segue mais no ramo artístico, mas sim, da beleza. Há dez anos o ex-modelo trabalha como cabeleireiro em uma famosa rede de salões no Rio de Janeiro e revela seu relacionamento com a Rainha dos Baixinhos.





Renato afirma que não tem mais contato com a mãe de Sasha. "Eu até ia reencontrar com ela em uma gravação de despedida, mas a gente nunca mais se viu. Sou um cara meio tímido. A gente não era muito próximo, mas ficou marcado o período que a gente gravou o Planeta", contou ele, que assumiu estar assistindo Xuxa, o Documentário, no Globoplay, em entrevista ao jornal Extra.

Apesar de ter ficado apenas oito meses em frente às câmeras, a experiência foi suficiente para Renato se interessar pela televisão e pelas artes cênicas -- tanto que ele estudou teatro e chegou a fazer peças com Bruno Gagliasso. Mesmo com participações especiais em algumas novelas, como Celebridade (2003) e Paraíso Tropical (2007), Vianna percebeu a dificuldade da profissão.

"Os trabalhos começaram a ficar escassos. Eu sou um cara que eu nunca gostei de ficar babando ovo de ninguém. Eu me excluía dessas paradas e acabei ficando de fora. É uma profissão que você depende tanto dos outros que acaba desanimando", disse o ex-"Fortão".

Com o sucesso na TV na época, Vianna ainda lembra que aceitou uma proposta para posar pelado na capa de uma revista. O ex-modelo não se arrepende, mas lamenta não ganhar nada com suas fotos disponíveis na internet.

"Foi uma proposta boa em relação à grana e eu achei que valia a pena fazer, ainda mais por ter sido capa. Depois que eu fiz, pintaram vários trabalhos para mim, como campanhas de lançamento e presenças vip. Mas hoje, as fotos ficam rolando (na internet). Se eu pudesse, não deixaria isso acontecer. É chato e a gente não ganhar nada por isso", relata.

Sem vontade de voltar à atuação, Renato agora tem focado em sua carreira de cabeleireiro. Nas redes sociais, o profissional vive postando o resultado dos cortes e penteados que faz em suas clientes:

"Hoje, Graças a Deus eu estou muito bem. Eu me encontrei e eu não sabia que eu tinha tanto carinho por essa profissão", anima-se Renato, atualmente casado com uma cirurgiã-dentista e padastro de duas crianças.

Confira como Renato, o "Fortão" do Planeta Xuxa está hoje:

Reprodução Renato Vianna nos anos 2000 e atualmente





* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho