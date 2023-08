Reprodução/Instagram e Victor Chapetta / Agnews Mara Maravilha comenta o encontro de Xuxa, Angélica e Eliana no Criança Esperança





























Bastou Xuxa, Angélica e Eliana subirem ao palco do Criança Esperança na noite dessa segunda-feira (7), para Mara Maravilha se tornar um dos assuntos mais comentados no Twitter. As quatro foram ícones na década de 1980 e 1990 apresentando programas infantis, mas apenas o trio se juntou para o tão aguardado encontro. Diante disso, a cantora dediciu comentar sobre sua exclusão.

“Rindo á toa e ainda me perguntam porque minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam kkkkk Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa!”, escreveu no Instagram.













E acrescentou: "Infelizmente não assisti porque estava fazendo um evento, o Mulheres Cristãs Empreendedoras. Fiquei feliz e surpresa de ter sido lembrada. Que até a minha ausência possa ajudar o projeto", disse ao jornal O Globo, ironizando ter sido comentada na internet.





"Amo todas elas. Não pedi para participar do grupo das louras", disse Mara, afirmando que aceitaria participar da próxima edição do programa: "Não que esteja me oferecendo, mas me disponho sempre a ajudar, seria uma honra. Porém, não no contexto com elas. Porque talvez precisaria usar peruca loura (risos). E viva a sororidade", ironizou.

Mara ainda disse que adoraria ter dividido o palco com Ivete Sangalo: "Amo a Ivete. Quero parabenizar mais uma edição. Eu ajudo, assim como faço com o Teleton (do SBT)", confessou.





* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho