Divulgação O ator tornou-se réu das acusações feitas pelas mulheres

Nesta terça-feira (8), o Juízo da 20ª Vara Criminal acatou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) contra o humorista Marcius Melhem pelo crime de assédio sexual contra três vítimas. De acordo com a queixa, baseada nos depoimentos das atrizes Carol Portes e Georgiana Góes e uma terceira funcionária que escolheu preservar a identidade, o ator tinha um padrão para conseguir assediar as funcionárias da Globo.

O diretor do núcleo de humor da Globo "se aproximava das vítimas" como "chefe parceiro e protetor, passando aos poucos a estabelecer uma sensação de intimidade e amizade" com as funcionárias.

A intenção de Melhem seria oferecer tal proteção como uma moeda de troca, uma vez que cobrava gratidão das vítimas. Na denúncia, algumas frases supostamente ditas por ele para as funcionárias chamou a atenção: "Você me deve um boquete por te trazer pra Globo", "um dia vou te pegar" e "vou te cobrar com favores sexuais".

Assim, ao conseguir intimidade com as mulheres, ele mudava de atitude e passava a elogiá-las: "Sendo corriqueiro dirigir-se às vítimas com termos como 'gostosa', 'você tá uma delícia com essa roupa', 'vou conferir esse figurino de maiô'".

Não satisfeito com o assédio verbal, Melhem partia para a aproximação física. "Abraços e carinhos excessivos disfarçados de brincadeiras que evoluíam igualmente para apalpações, tentativas de beijos forçados, propostas de sexo, tapinhas nas nádegas, apertões nos seios e até mesmo, em algumas situações, exposição de sua genitália, orgulhoso da situação de ereção", informou a denúncia.

A defesa do ator se mostrou surpreendida com a acusação: "A escolha ilegal de uma promotora que não teve nenhum contato com as investigações, em evidente violação ao princípio do promotor natural, fato gravíssimo já levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal, resultou, como se esperava, em uma denúncia confusa e inteiramente alheia aos fatos e às provas. Ignorando totalmente os elementos de informação do Inquérito Policial, a denúncia acusa Marcius Melhem do crime de assédio sexual contra três das oito supostas vítimas. No momento oportuno, esta absurda acusação será veementemente contestada pela defesa do ex-diretor, que segue confiante na Justiça, esperando que a magistrada não dê prosseguimento ao processo, como lhe faculta a lei".

Já as defesas das vítimas informaram que acreditam no poder da Justiça. "A acusação do Ministério Público no caso Marcius Melhem, prontamente aceita pela Justiça, demonstra que a investigação confirmou os fatos corajosamente denunciados pelas vítimas. Em outras palavras: para o Ministério Público, Marcius Melhem cometeu reiteradamente assédio sexual. Mais que isso, a concretização da denúncia mostra que a campanha de intimidação levantada pelo assediador contra as atrizes e profissionais envolvidos nas apurações não surtiu efeito, tendo os órgãos de persecução penal cumprido seu papel", iniciaram.

A defesa ainda não teve acesso ao conteúdo da denúncia e, por esse motivo, não pode comentar dados específicos neste momento. Confiamos no Judiciário brasileiro para que uma resposta justa e exemplar para os episódios denunciados venha com celeridade, à altura do que um caso emblemático e grave como esse exige para as vítimas e para a sociedade", completaram.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko