O apresentador Ratinho relatou que tem uma mágoa guardada de Gugu Liberato e se sentiu traído pelo colega de trabalho. Os dois disputaram os personagens ET e Rodolfo, que foram revelados no programa Ratinho Livre, da Record, mas Gugu acabou vencendo a queda de braço. "Ele tinha roubado o ET e o Rodolfo de mim", disparou.



Os personagens foram contratados pelo SBT e fizeram sucesso no Domingo Legal, que contou com o comando de Gugu. Entretanto, seu colega Ratinho não gostou muito do "roubo".

Em entrevista ao podcast Programa de Todos os Programas, Ratinho relembrou e viu um vídeo em que ele se encontrava com Gugu, e revelou: "A gente estava meio... Não brigado, mas eu estava chateado que ele tinha roubado o ET e o Rodolfo de mim. Ele comprou, ofereceu um salário melhor e eu nunca segurei ninguém! Nunca me atrevi a segurar ninguém pra trabalhar comigo".

O apresentador explicou os motivos para ter se chateado, mas ainda assim tentou evitar maior decepções. "Fiquei [chateado] porque eu gostava dos dois, do ET e do Rodolfo. Mas toquei minha vida, não mudou nada, tranquilo", declarou.

No Domingo Legal, ET e Rodolfo invadiam casas de celebridades logo de manhã para acordá-las com gritos e buzinas. Os dois até seguiram carreira solo e gravaram um disco produzido por Rick Bonadio.

Assim, tornaram-se um grande fenômeno, tornando-se até brinquedos. Em 2001, anunciaram a separação para alcançar nojos objetivos profissionais, mas nunca mais conseguiram se consolidar tão bem como em seus personagens.

Nove anos depois, o intérprete de TE, Cláudio Chirinian, morreu devido a uma parada cardíaca por choque séptico e insuficiência renal. Já Rodolfo esteve envolvido em problemas no SBT, quando processou a emissora por direitos trabalhistas, alegando que não foi pago por férias, 13° salário e fundo de garantia. Em 2016, ele venceu o processo milionário contra o SBT.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko