Divulgação/Globo Galvão Bueno, Renata Silveira e Luiz Carlos Jr. são narradores da Globo





Em meio a um processo de redução de custos e demissões em massa, a Globo decidiu fazer um investimento alto em uma tecnologia que irá mobilizar mais profissionais da área do Esporte no dia a dia. A partir da próxima Copa do Mundo de Futebol Masculino, em 2026, a emissora oferecerá um serviço de áudio imersivo durante as partidas de futebol. E o que isso significa? Que o público poderá escolher o narrador que mais lhe agrada para "comandar" uma partida.





A novidade foi anunciada nesta terça-feira (8) durante a SET Expo 2023, evento de tecnologia voltado ao mercado de mídia, realizado em São Paulo. E o recurso deverá ser implementado somente em 2026. Até lá, a emissora fará inúmeros testes para aplicar em sua programação na TV aberta.

Gabriel Perline Demonstração do áudio imersivo

Mas é importante deixar aqui bem explicadinho como a Globo pretende usar esta tecnologia. Em jogos de futebol, a emissora disponibilizará três narradores de seu elenco. E o público poderá definir, por meio do controle remoto, quem ele quer ouvir durante a exibição da partida.



Os três narradores estarão ativos, simultaneamente, narrando o mesmo evento esportivo, cada um em sua respectiva cabine. E o telespectador poderá transitar pelas vozes dos profissionais como se estivesse mudando de canal. E tudo isso acontecendo ao vivo, em tempo real.

No protótipo exposto na feira, a Globo escalou três nomes de peso para fazer uma demonstração do serviço: Galvão Bueno, Renata Silveira e Luiz Carlos Jr. E para exemplificar, deixou um telão armado em um estande, exibindo cenas de uma partida de futebol entre as seleções de Brasil e Croácia, com a seguinte legenda: "Acompanhe o jogo com sua narração favorita". E na sequência, as imagens posadas dos três narradores.

A tecnologia será aplicada pela empresa Mirakulo, contratada pela Globo para implantar este recurso, que faz parte da chamada TV 3.0, que fará uma revolução no mercado nacional nos próximos anos, entregando melhor qualidade de som e imagem aos telespectadores. Tudo de forma gratuita.

No evento, executivos da Globo lideraram um painel nesta terça para apresentar ao mercado o alto investimento que vem fazendo em tecnologia. E o áudio imersivo é apenas um dos serviços que entraram na lista de novidades que a emissora disponibilizará em breve aos telespectadores.