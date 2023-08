Divulgação Talita Pompermaier em seu consultório recém-instalado em São Paulo





Um dos mercados de estética mais concorridos do mundo é São Paulo. Mas na última década, Sorriso, no interior do Mato Grosso, passou a receber a visita de inúmeras celebridades e figuras endinheiradas em busca de cuidados com o corpo. E a responsável por este criar este "turismo da beleza", numa das cidades mais quentes do país, é a dermatologista Talita Pompermaier, que acaba de investir R$ 20 milhões na capital paulista e inaugurou um centro tecnológico que já tem fila de famosos esperando por um encaixe em sua agenda.







A coluna esteve na inauguração do Instituto Pompermaier, localizado nos Jardins, em um evento que reuniu inúmeras personalidades e empresários, e tentou entender o que fazia com que essas pessoas se deslocassem até o interior do Mato Grosso para se consultar com Talita em vez de buscar um dos inúmeros profissionais já existentes e consolidados em São Paulo.



"Eu tenho melasma e já havia feito inúmeros procedimentos com outros profissionais. Mas a Talita foi a única que conseguiu melhorar consideravelmente a minha condição. Hoje, a minha pele está muito melhor. Eu não me incomodava de pegar dois voos para chegar até Sorriso. Minha sorte é que agora ela está em São Paulo", disse a dançarina Valéria Valenssa.

"Teve uma vez que fiquei dois dias internada na clínica dela, lá no Mato Grosso. Eu não sei te dizer ao certo qual a mágica que ela fez, mas eu saí de lá com as minhas pernas mais torneadas e com a pele reluzente. E foi antes do Carnaval. Fiquei um nojo e passei a andar de shortinho pra cima e pra baixo pra mostrar que eu estava linda", brincou a apresentadora Carla Prata.

Valéria Valenssa e Carla Prata são algumas das beldades que se cuidam com Talita Pompermaier





Investimento milionário

O instituto de beleza criado por Talita em São Paulo é colossal. Inicialmente, confesso que pensei que fosse me deparar com mais um centro de estética convencional, como milhares daqui. Mas tudo foi projetado para atender o público "high ticket". Além de contar com inúmeras salas, o local tem um bistrô próprio, serviço de motorista para buscar os pacientes no aeroporto, hotéis ou em suas residências, e ambientes de relaxamento.



"Um dia, uma paciente olhou para mim e ela falou: 'Você me devolveu a vida, me devolveu a vontade de viver'. Ali eu entendi a magnitude do que eu faço, do meu trabalho, que não é simplesmente um tratamento estético. Quando eu entendi o verdadeiro propósito de fazer o que eu faço todos os dias, foi a virada de chave. Eu vou fazer isso até o último dia da minha vida. Amo o que faço, e tenho um trabalho de excelência. Estou sempre investindo nas melhores tecnologias e numa estrutura como essa. Foi um investimento bem elevado", explicou à coluna.

Os primeiros famosos que chegaram em sua clínica foram por recomendação do próprio marido, o empresário Bruno Mendes, que por anos foi baterista da dupla Munhoz & Mariano. Os sertanejos começaram a frequentar seu espaço e se submeteram a procedimentos simples, como redução de olheiras e aplicação de botox. E o boca a boca começou, até que outras personalidades foram seduzidas pelos demais protocolos desenvolvidos pela médica.

"Eu costumo falar que nós não temos concorrentes, não porque nós somos melhores que os colegas, mas porque nós somos únicos, nós temos a nossa essência, assim como cada um tem a sua digital", explicou ela. "Nós atendemos hoje pacientes do mundo inteiro que se deslocavam de grandes centros, como São Paulo, como Nova Iorque, Miami, Japão, França... e eles se deslocavam para Sorriso, que é uma cidade que fica no interior do Mato Grosso", comentou Talita.

Talita Pompermaier na inauguração de seu instituto em São Paulo





Para o corpo todo



Talita criou um ambiente em que são oferecidos diversos tipos de protocolos e intervenções. E um dos pacotes de rejuvenescimento, que inclui procedimentos em todo o corpo, pode custar até R$ 200 mil.

"É um conjunto de procedimentos para que o paciente consiga atingir o resultado que ele deseja. Então temos procedimentos de R$ 200 mil, mas que para o paciente vale a pena cada investimento, porque ele sai daqui se sentindo bem e mais jovem. Fazemos rejuvenescimento, tratamentos capilares e corporais. Então, quando o paciente tem queixa da cabeça até o dedinho do pé, acaba acumulando algumas indicações. E a gente faz esse tratamento completo", explica.

"Ele passa o dia na clínica, e esse dia é um dia de uma experiência incrível. Ele toma café da manhã aqui, faz os tratamentos que a gente planejou para aquele dia, almoça, fica até à noite. A nossa equipe leva ele até o hotel, busca em aeroporto. Temos um atendimento bem personalizado para os nossos clientes, que engloba toda essa experiência. Eu sempre falo que o valor ele tem que sobressair ao preço, e a gente entrega sempre muito mais ao nosso cliente. É isso que faz ele ter recorrência e retornar à nossa casa e ser nosso paciente", concluiu.