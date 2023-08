Reprodução/Youtube O jornalista relembrou acontecimentos que marcaram sua carreira

O repórter Bruno Tálamo contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais informações sobre nude que vazou quando ainda estava confinado em A Fazenda 14. "São 23, medidos na régua", disparou.







Ao contrário do que muitos pensam, a foto intima não era do jornalista. A imagem chocou os internautas na ocasião, pois se tratava de um membro, digamos, muito fora do padrão. E rapidamente o rapaz começou a ser chamado de "taludão" em alguns grupos de conversas.

"Não tenho 30 cm. São 23, medidos na régua. Que eu sou 'taludão' eu não vou negar, mas que essa foto não é minha, porque nem humano é isso que vazou", brincou ele durante a conversa.





O ex-repórter do A Tarde É Sua ainda frisou que o vazamento da imagem fake não partiu dele e tampouco fez parte da estratégia de sua equipe para conseguir engajamento ou conquistar uma parcela do público sedenta por este tipo de conteúdo.

"E se eu tive alguma participação? Pela minha mãe. Pelo amor de Deus. Isso aí foi pré-A Fazenda. Eu já descobri quem foi. Não teve maldade, não sei se quis me impulsionar, um amigo querido e tals. E lançou isso daí pro Adriel Marques [jornalista] e ele publicou", explicou.

"Mas não existe. Jamais ia fazer propaganda minha assim. Eu queria falar que eu sou um jornalista, entendeu? Não quero falar que eu sou um taludão. Eu não queria vender esse filtro", completou.

Vale lembrar que isso tudo aconteceu quando Bruno ainda estava participando do reality show da Record e não conseguiu desmentir as acusações na época. Com isso, internautas levantaram ainda mais suspeitas de que o nude fosse mesmo dele, e que talvez seria uma forma de chamar a atenção para sua participação em A Fazenda 14.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko