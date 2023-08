Reprodução Ator Nikolas Antunes chama a atenção dos seguidores ao publicar o próprio nude nas redes sociais

Nikolas Antunes é mais um vítima de nudes vazados... Isso porque o próprio artista cometeu o deslize! O ator, que esteve no ar em Além da Ilusão no ano passado, na Globo, e hoje está atuando em produções do streaming, acabou expondo sem querer a sua intimidade nos Stories do Instagram para cerca de 50 mil seguidores.







Fãs e amigos do ator chegaram a alertá-lo sobre o post indiscreto. "Querido, apaga seu Stories, acho que você postou sem querer, corre!", avisou um. "Eu vi mesmo, que delícia @nikolasantunes", escreveu outro. "Eu vi", disse um terceiro.

Mas assim que percebeu a mancada, Nikolas apagou rapidamente a gravação, que mostrava seu pênis. Na imagem, o famoso aparece deitado e abaixa a cueca que usa, deixando o órgão à mostra. Logo em seguida, o moço cobre.





Entre os comentários sobre o deslize, o colega de Nikolas na série Olhar Indiscreto do Globoplay, Ângelo Rodrigues, elogiou: "Meu Deusssss". Este foi o único post respondido pelo ator: "@angelorodrigues_oficial discrição Héctor". E recebeu como resposta: "Não vou falar nada".

No Twitter, o assunto repercutiu bastante também e rendeu inúmeros comentários: "Gente o ator Nikolas Antunes nos stories mostrando o ***, pelo amor de Deus", divertiu-se um. "Nikolas Antunes postou a chibata no IG (Instagram) e eu tô chocado kkkkkk", brincou o outro.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho