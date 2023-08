Reprodução/Instagram Jair Bolsonaro era cliente dos canais pagos da Globo, mesmo promovendo campanhas de boicote

O ex-presidente Jair Bolsonaro, conhecido pela grande antipatia com a Globo, foi pego no pulo. Durante seu mandato, o político atacou constantemente a emissora e pediu para que seus eleitores boicotassem a líder de audiência. Entretanto, o próprio pediu a habilitação dos canais Premiere, pay-per-view de futebol da Globo.



De acordo com o portal Metrópoles, um e-mail de Patrícia Broetto, ex-assessora do gabinete pessoal do ex-presidente, solicitava a instalação dos canais no local a um dos auxiliares de Bolsonaro, Osmar Crivelatti.

"Solicito, por gentileza, confeccionar um Ofício SEI, destinado à Secretaria Especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República, com a seguinte demanda: Habilitar o canal Premiere, canal de televisão por assinatura por assinatura brasileiro em pay-per-view que transmite alguns Campeonatos Estaduais de Futebol do Brasil, além do Campeonato Brasileiro da série A e da série B, no ponto de TV por assinatura habilitado no Gabinete do Presidente da República", informou no e-mail.

O documento estava inserido entre os 17 mil e-mails excluídos da caixa de entrada de ex-funcionário de Bolsonaro enviados à CPI dos Altos Golpistas do dia 8 de janeiro.

Assim como outras pessoas que trabalhavam com o ex-presidente, Osmar apenas excluiu o e-mail da caixa de entrada, mas o documento continuou na lixeira e pode ser acessado novamente.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko