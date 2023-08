Globo/João Miguel Jr. Eliana, Xuxa e Angélica marcam a noite do Criança Esperança

Angélica, Xuxa e Eliana se reuniram na noite dessa segunda (7) para promover mais uma edição do Criança Esperança, evento beneficente transmitido pela Globo. Mas não é só o encontro do trio de apresentadoras infantis que repercutiu, os looks estilo "All Black" roubaram a cena logo nos bastidores da cerimônia, especialmente pelo requinte.







A apresentadora Angélica, por exemplo, apareceu no tapete vermelho do evento com um croppedzinho Dolce & Gabbana avaliado em R$ 5.200, e uma legginzinha da Yves Saint Laurent que custa apenas R$ 7.587. Xuxa apareceu com a camiseta oficial do programa e uma calça de cintura alta, já Eliana optou por uma camisa preta elegante e uma calça com a barra alta.

Após o registro ser divulgado nas rede sociais, os fãs das divas infantis celebraram o reencontro nos comentários da publicação: "As verdadeiras rainhas", escreveu um. "Vingadores Ultimato versão anos 80/90", brincou outro. "Voltamos pros anos 80/90, todas maravilhosas. Obrigado por fazerem nossa vida mais feliz", escreveu mais um.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho