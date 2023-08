Reprodução A empresária conseguiu outras oportunidades após sair da Globo

Marlene Mattos esteve na direção dos programas da Xuxa Meneghel por quase duas décadas, tanto na Manchete quanto na Globo, mas os problemas com a apresentadora fizeram a diretora sair dos holofotes e desaparecer da grande mídia durante muito tempo. Ela faliu? Ficou na pior? Nada disso. A coluna te conta por onde a empresária andou nos últimos anos.



Considerada uma pessoa difícil por parte da equipe com quem trabalhava na Globo, Marlene não ficou desempregada após sair de perto de Xuxa, como muitos acreditam.

Em 2004, logo após deixar a líder de audiência, a empresária foi contratada como diretora artística da Band. Sua atuação na emissora da família Saad durou poucos meses, e chegou ao fim pelo fracasso das atrações, como Caixa Preta, apresentado por Preta Gil.

Um ano depois, Marlene foi contratada pela Record para trabalhar como diretora do programa Os Amigos Vegetais. Ainda em 2005, passou a dirigir um programa na Rádio Globo, mas não obteve sucesso e a atração saiu do ar rapidamente.

Após três anos, a ex-diretora de Xuxa migrou para o SBT. Na emissora, dirigiu o programa Show da Gente, apresentado por Netinho de Paula, que deixou a grade de programação meses depois.

Novamente, Marlene mudou de emissora e se dedicou à produção do documentário Lendas e Mistérios da Floresta Amazônica, e foi responsável por levantar recursos para a gravação.

Na RedeTV!, a diretora esteve a frente de um quadro do Programa Amaury Jr., além de comandar o canal a cabo E+TV. Em 2018, a convite de Netinho de Paula, foi contratada como diretora de programação da TV da Gente, em Pacajus, no Ceará. Em 2022, ela chegou a trabalhar por alguns meses com Sikêra Jr., no extinto Alerta Nacional, também pela RedeTV!.

Pouco depois, criou uma agência de casting de atores e atletas. Neste meio tempo, foi responsável pela carreira do ex-BBB Kleber Bambam, que chegou a atuar na Tuma do Didi, e hoje auxilia ex-A Fazenda, Nicole Bahls e o influencer Kael Sturne.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko