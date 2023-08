Divulgação Geraldo Luís é contratado pela RedeTV! e terá programa dominical













O apresentador Geraldo Luís está de contrato novo! O público deverá ver o comunicador estrear em breve nas telas da RedeTV! com uma atração dominical, para lutar contra as audiências de Luciano Huck, Eliana e Rodrigo Faro, e também um programa nas noites de terça-feira.



GERALDO LUÍS É O NOVO CONTRATADO DA REDE TV! Ele apresentará dois programas na emissora, um aos domingos e outro nas noites de terça-feira! Aguardem! Bem-vindo, meu amigo! Sorte e sucesso pra vc! 🙏❤️🍀👏👏👏👏 — Sonia Abrão (@SoniaAbrao) August 8, 2023





As informações foram divulgadas pela sua nova colega de trabalho, Sonia Abrão, que escreveu no Twitter: "Bem-vindo, meu amigo! Sorte e sucesso pra você", comemorou ela, que detalhou quais trabalhos ele atuará.

Geraldo viveu altos e baixos na Record, onde foi contratado em 2007, quando assumiu a versão paulista do Balanço Geral. Com o sucesso, o apresentador garantiu seu espaço em rede nacional em 2009, com o o Geraldo Brasil -- atração vespertina, mas que foi um fracasso de audiência e saiu do ar três meses depois.



Após voltar a fazer sucesso com o Balanço Geral entre 2011 e 2013, Geraldo foi apresentador do Domingo Show de 2014 a 2020 e, ainda no mesmo ano, o comunicador migrou para outra atração de entretenimento, o A Noite É Nossa, mas sem sucesso.





Diante disso, com o retorno Balanço Geral em 2020, no último ano, o apresentador fazia apenas a apresentação da versão de sábado do programa, que é bem menos popular.

Mas em junho deste ano veio à tona que o apresentador deixou o canal após 16 anos de contrato com a emissora. O apresentador, que já liderou o ibope do canal em seus dias de outro ao comandar o Balanço Geral, saiu do canal antes mesmo do fim de seu contrato, que iria até setembro de 2024.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho