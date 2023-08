Reprodução/ Globo Cláudio Heinrich foi eliminado no último episódio de No Limite, mas terá chance em repescagem

A Globo acaba de anunciar uma nova regra em No Limite: o primeiro finalista da temporada será escolhido por integrantes do acampamento Ocuïride, ou seja, aqueles que foram eliminados e não venceram o desafio de repescagem. O episódio desta terça-feira (8) promete surpreender os telespectadores com a prova de repescagem e muuuita água.



Hoje, o primeiro participante a chegar na final do reality show será revelado. Assim, os integrantes da Ocuïride deverão formar um júri, que acompanhará constantemente o que acontece no acampamento Ananeco.

Quando os cinco semifinalistas forem definidos, esses devem convencer os participantes do júri para ficarem com a vaga de vencedores do reality show.

Além disso, o episódio de hoje trará fortes emoções. A disputa pela vaga de volta ao jogo chega ao fim, e Simoni, Dedé, Guilherme e Claudio Henrich receberão o último eliminado antes de enfrentarem o desafio.

Para isso, os cinco vão realizar uma dinâmica com água. O objetivo é afundar a canoa de seu adversário e o que restar por último, ganha o lenço do grupo Ananeco e a oportunidade de voltar para a competição.

