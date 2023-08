Reprodução/Globo Ana Maria Braga





Ana Maria Braga rompeu o silêncio e usou suas redes sociais para jogar a real sobre a notícia publicada pelo jornal Extra, que afirmou que ela teria pedido demissão da Globo para se aposentar em 2024. O veículo, que pertence ao conglomerado de comunicação da emissora líder de audiência, havia dito inclusive que Rita Lobo, Paola Carosella e até mesmo Eliana estariam no radar para substituí-la.



Verborrágica, ela chamou o colunista responsável pela publicação de praticar uma "mentira deslavada", além de afirmar que em momento algum foi procurada pela equipe do jornal para checar a informação, que ela classificou como "fake news".

"É muito triste quando uma notícia mentirosa se espalha. Não há fonte, não há checagem... Eu nunca me posiciono sobre fofocas, mas desta vez foi algo tão absurdo que eu precisei vir aqui falar com vocês. Não tenho planos de aposentadoria. E se um dia houver, vocês, que me acompanham há 30 anos e acreditam em mim, serão os primeiros a saber", escreveu ela no Twitter.

MAIS UMA MENTIRA!

É muito triste quando uma notícia mentirosa se espalha. Não há fonte, não há checagem...

Eu nunca me posiciono sobre fofocas, mas desta vez foi algo tão absurdo que eu precisei vir aqui falar com vocês.

Não tenho planos de aposentadoria. E se um dia houver,… pic.twitter.com/iCc3yOilEj — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 7, 2023