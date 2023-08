Reprodução A empresária realizará um novo projeto com Zilu Camargo

Após seu nome voltar aos holofotes por conta do documentário de Xuxa Meneghel, a empresária Marlene Mattos já arranjou um novo emprego: agora ela será diretora das palestras de superação ministradas por Zilu Camargo. A ex-esposa de Zezé Di Camargo revelou mais detalhes da parceria: "Vou para casa dela, ficar uma semana com ela".



Ao canal Família Muda Tudo, de Patrícia Maldonado, a coach revelou como será a empreitada. "Estou com um projeto bem grande no Brasil, de fazer dez palestras com a Marlene Mattos. Já está tudo pronto, vou para casa dela, ficar uma semana com ela", confessou.



Após o lançamento do documentário de Xuxa no Globoplay, internautas se questionaram sobre quais seriam o próximos passos profissionais de Marlene Mattos, principalmente pelas polêmicas que surgiram.



Com os envolvimentos e revelações das ex-paquitas, muitos acreditavam que a diretora iria se ausentar dos holofotes e talvez deixar de lado a profissão até que a poeira abaixasse.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko