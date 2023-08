Reprodução/Instagram O modelo não gostou da situação e foi tirar satisfação com Carlinhos Maia

O influencer Lucas Guimarães armou uma confusão quando soube que Pyong Lee estava trancando no quarto dele e de seu marido, Carlinhos Maia. O modelo se assustou e achou que o companheiro estaria aprontando com o hipnólogo durante as gravações da Casa da Barra. "Eu achei que você tava trancado no quarto com o Pyong", disparou.



Carlinhos Maia filmou todo o surto do marido nos Stories do Instagram, que rendeu altas risadas entre os participantes da Casa da Barra.

"Eu achei que você tava tracado no quarto com o Pyong. Eu desci no quarto bati e a porta trancada. Aí o Pyong: 'Sou eu, sou eu, sou eu'. Eu disse: 'Pyong?'. Ai eu comecei a bater a porta", contou.

"Fiquei enciumado. Eu disse: 'Você tava com o meu marido?'. Eu arrombava a porta ... Eu quase acabava com ele agora", completou.

Entretanto, Carlinhos explicou que o youtuber pediu para tomar banho em seu quarto porque ia embora do evento logo e precisava se arrumar.

Já Lucas afirmou que ficou louco e bateu na porta arrombando. "Você vai se fuder porque eu gostei de você. Voce vai tomar no cu comigo agora", disse à Pyong;

O evento, como uma especial de reality show dos influenciadores digitais, reúne 30 pessoas na casa de Carlinhos Maia, na Barra de São Miguel. O objetivo do criador é revelar produtores de conteúdo e influenciadores.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko