Reprodução/Getty Images A mãe da atriz recebeu inúmeras críticas pela falta de ajuda

A autora e produtora Cara Spelling, mãe da estrela de Beverly Hills, Tori Spelling, foi alvo de críticas e inúmeros ataques por seu comportamento e ausência em relação à situação de sua filha. A atriz mora em um trailer com seus cinco filhos e toma banho em um banheiro público, e aparentemente não recebe apoio da mãe.

A atriz foi fotografada atravessando o local onde o automóvel está estacionado e reside com os cinco filhos, Liam, de 16 anos, Stella, de 15, Hattie, de 11, Finn, de 10 e Beau, de 6. No momento, Tori foi flagrada com produtos de higiene e uma garrafa de água.



Após enfrentarem um problema em sua residência devido ao acúmulo de mofo e doenças, a atriz e seus filhos se mudaram para um motel. Pouco tempo depois, passaram a dormir em um trailer em Ventura County, na Califórnia.

Entretanto, os internautas perceberam que Candy ignorou as notícias sobre sua filha. Nas redes sociais, a produtora publicou um vídeo mostrando flores na varanda de sua mansão. "Estou feliz em informar que minhas rosas estão florescendo!", escreveu na legenda .

No post, os fãs da atriz deixaram sua insatisfação com o comportamento nos comentários. "Você diz no seu perfil que é avó. Tire-os daquele trailer e leve-os para uma casa. Vergonhoso", escreveu um deles. "Ajude sua filha e netos, sua mulher egoísta. Como você ousa arriscar a vida de sua filha e netos quando pode fornecer segurança e abrigo?", questionou outro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko